Свердловскую область на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге представят 29 компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Почти 30 компаний представят Свердловскую область на специализированном стенде на выставке "Иннопром", которая пройдет с 5 по 8 июля в Екатеринбурге, сообщил департамент информационной политики региона со ссылкой на министра инвестиций и развития области Викторию Казакову.

"Основные темы выставки в 2021 году - гибкое производство, гибкие технологии и адаптивная продукция. Возможность бесплатного экспонирования получили компании, которые занимаются на территории Свердловской области организацией умного производства в таких отраслях, как металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии, машиностроение и выпуск компонентов, технологии для энергетики", - отметила Казакова.

В числе экспонентов стенда - компания "Реиннольц", научно-производственный холдинг "ВМП", АТМ-гидравлик, Кировградский завод твердых сплавов, "Юниформ ателье", Уралэлектротяжмаш, Полевской завод предизолированных труб и другие. Будут также представлены крупные инфраструктурные проекты.

Стенд Свердловской области разместится на площади свыше 1 тыс. кв. м рядом со стендом страны-партнера - Италии.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.