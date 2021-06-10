Объем инвестиций в УрФО за первый квартал 2021 года снизился почти на 16%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в Уральском федеральном округе (УрФО) за три месяца 2021 года снизился почти на 16%. Об этом сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"В этом году разгоняемся не очень хорошо, <...> пока мы имеем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 84,1% (от объема средств, инвестированных в округ в первом квартале 2020 года - прим. ТАСС)", - сказал он. Якушев считает, что отставание удастся наверстать в третьем - четвертом квартале, когда ожидают сезонный пик капиталовложений.

В аппарате полпреда ТАСС уточнили, что всего объем инвестиций в основной капитал в УрФО в первом квартале 2021 года составил 598,2 млрд рублей.

При этом Якушев отметил, что в 2020 году округ привлек более 3 трлн рублей инвестиций, показав прирост, показателя удалось достигнуть несмотря на пандемию.

"Это говорит об огромном потенциале Уральского федерального округа и возможности работать даже в таких ограничениях", - сказал полпред. По его словам, УрФО уступает по абсолютному объему инвестиций только Центральному федеральному округу. В среднем же в России падение составило 1,8%.

Прирост инвестиций в 2020 году в округе - 3,3%, уточнили в аппарате полпреда.