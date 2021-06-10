Выпуск золота в России в I квартале снизился на 6%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российские золотодобывающие предприятия в январе - марте 2021 года снизили выпуск золота на 6% - до 60,986 тонны, следует из материалов Союза золотопромышленников.

По данным союза, производство золота из минерального сырья снизилось на 5% - до 53,61 тонны, из вторичного сырья - на 12%, до 7,38 тонны. Производство добычного золота упало на 3% - до 46,85 тонны, попутного - на 12%, до 3,8 тонны.

Снижение производства золота, по оценкам союза, в I квартале во многом произошло за счет падения производства Petropavlovsk (-49%), "Высочайшего" (-37%) и "Южуралзолота" (-18%). Производство "Полюса" снизилось на 1% - до 18,4 тонны, при этом Polymetal показал рост на 6% - до 6,34 тонны.

"Снижение производства золота связано с сезонными приостановками работ в связи с климатическими условиями на объектах кучного выщелачивания и на россыпях, временным снижением содержаний в перерабатываемых рудах и превентивными мерами по борьбе с COVID-19. В целом результаты I квартала этого года несколько ниже уровня 2020 года, когда в России был достигнут рекордный объем добычи золота из недр в количестве 292,07 тонны из рудных и россыпных месторождений, и в целом из минерального сырья было добыто 331,68 тонны золота. Мы будем внимательно анализировать итоги добычи золота во II квартале этого года, а пока наш прогноз на 2021 год - это незначительный рост добычи золота в стране из минерального сырья в пределах 0,5-1%, по сравнению с предыдущим годом", - отметил председатель союза Сергей Кашуба, которого цитирует пресс-служба организации.

По данным союза, производство серебра в РФ в январе - марте выросло на 1% и составило 350,9 тонны. При этом производство серебра из минеральных ресурсов осталось снизилось на 7% - до 289,7 тонны, из вторичного сырья - выросло на 78%, до 61,2 тонны.