Новак поручил ускорить начало строительства генерации для расширения Восточного полигона

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ускорить проведение проектных работ и начало строительства объектов генерации для энергоснабжения Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте кабмина по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

"Было поручено принять все необходимые меры для ускорения темпов проведения проектных работ и сроков начала строительно-монтажных работ в отношении объектов, строительство которых осуществляется для обеспечения электроснабжения Восточного полигона железных дорог ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, вице-премьер поручил проработать вопрос о внесении изменений в список объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта по расширению Восточного полигона.

Правкомиссия в ходе заседания также одобрила проекты долгосрочного развития компании "Россети" и ее дочерних и зависимых обществ до 2030 года, а также "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России до 2024 года.