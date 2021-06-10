Bloomberg: ЕС введут санкции против 71 человека и семи организаций из Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии будут включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, в их числе судьи, депутаты и чиновники, а также семь организаций. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в институтах ЕС. Агентство отмечает, что ЕС также продолжает техническую работу по введению секторальных экономических санкций, в том числе против производителей удобрений.

По его информации, в черный список для Белоруссии будут включены судья и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов, члены парламента, правительства, представители силовых структур. Агентство не уточняет, когда эти санкции будут приняты, однако ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял о намерении завершить их разработку к встречи Совета ЕС на уровне глав МИД 21 июня.