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Bloomberg: ЕС введут санкции против 71 человека и семи организаций из Белоруссии

Евросоюз также продолжает техническую работу по введению секторальных экономических санкций, в том числе против производителей удобрений
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Четвертый пакет санкций ЕС против Белоруссии будут включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 человека, в их числе судьи, депутаты и чиновники, а также семь организаций. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники в институтах ЕС. Агентство отмечает, что ЕС также продолжает техническую работу по введению секторальных экономических санкций, в том числе против производителей удобрений.

По его информации, в черный список для Белоруссии будут включены судья и прокуроры, которые работали по делам участников несанкционированных протестов, члены парламента, правительства, представители силовых структур. Агентство не уточняет, когда эти санкции будут приняты, однако ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял о намерении завершить их разработку к встречи Совета ЕС на уровне глав МИД 21 июня.

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