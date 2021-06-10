"Аэрофлот" завершил сбор заявок на облигации объемом более 24 млрд рублей

МОСКВА. 10 июня. /ТАСС/. "Аэрофлот" закрыл книгу заявок на облигации номинальным объемом 24,65 млрд рублей. Ценные бумаги размещены в рамках программы биржевых облигаций, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8,9-9,15% и сформировать книгу заявок на уровне 8,35% годовых по нижней границе финального диапазона", - прокомментировали в пресс-службе.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1 000 рублей, а срок обращения - 5 лет с даты начала размещения.

Сделку организовали Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк. Агентом по размещению назначен "ВТБ Капитал".

В размещении участвовало более 80 счетов, общая сумма поданных заявок со стороны банков, инвестиционных и страховых компаний составила 68 млрд рублей, при этом спрос со стороны инвесторов-физических лиц превысил 3 млрд рублей.

Авиакомпания "Аэрофлот" привлекла 80 млрд рублей в ходе дополнительной эмиссии акций. На Московской бирже с 9 по 23 октября было размещено более 1,33 млрд ценных бумаг. По итогам допэмиссии доля РФ в уставном капитале компании увеличилась с 51,17% до 57,34%.