Промпредприятия Кубани с начала года увеличили налоговые отчисления в бюджет на 46%

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Промышленные предприятия Краснодарского края за первые четыре месяца 2021 года на 46% увеличили налоговые отчисления в региональный бюджет. Самый высокий рост показало металлургическое и химическое производство, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Кубани.

"Промышленные предприятия за четыре месяца увеличили налоговые отчисления в бюджет Краснодарского края на 46%. Рост показали промышленные предприятия в 19 из 20 отраслей. Наибольшее повышение в металлургическом производстве - порядка 90%. В 1,7 раза увеличились показатели в химическом производстве, более 70% - в обработке древесины, производстве одежды и текстильных изделий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также 50% роста в отчислениях показали предприятия, связанные с ремонтом машин и оборудования, производством резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий.

"Развитие промышленности - одна из приоритетных задач, поставленных губернатором края. Мы предлагаем широкий спектр мер поддержки промышленных производств. На эти цели из краевого бюджета в 2021 году направили порядка 1 млрд рублей. Загрузка промышленных предприятий, новые рабочие места и показатели налоговых поступлений свидетельствуют о стабильном развитии промышленности на Кубани и эффективности действующих мер", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Александра Руппеля.