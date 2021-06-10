СМИ: "Яндекс" может приобрести "Азбуку Вкуса" за 20 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" может приобрести сеть магазинов "Азбука вкуса" за 20 млрд рублей, сообщает издание The Bell со ссылкой на два источника на финансовом рынке.

В "Яндексе" и "Азбуке вкуса" ТАСС сообщили, что не будут комментировать рыночные слухи.

Источники рассказали изданию, что цель сделки заключается в объединении "Азбуки вкуса" и сервиса по доставке еды "Яндекс. Лавка". Такая сделка поможет снизить закупочные цены для "Лавки" за счет объединения закупок с крупным ритейлером, говорится в материале.

"Азбука вкуса" объединяет 173 магазина в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки вкуса" по итогам 2019 года составила 65,4 млрд рублей. За 9 месяцев 2020 года выручка составила 54,48 млрд рублей по стандарту РСБУ, увеличившись на 20% в годовом сопоставлении.