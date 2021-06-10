CNN: хакеры взломали системы Electronic Arts и получили доступ к данным игр

ТАСС, 10 июня. Злоумышленники взломали компьютерные системы американской компании Electronic Arts (EA), которая выпускает видеоигры. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNN.

"Мы расследуем недавний случай вторжения в нашу сеть. Некоторая часть исходного кода игр, а также сопутствующих инструментов была похищена", - цитирует вещатель представителя компании.

Инцидент произошел 6 июня. Хакеры получили доступ к 780 Гб данных, в том числе к исходному коду игрового движка Frostbite, который используется в сериях игр FIFA и Battlefield, и инструментам для разработки футбольного симулятора FIFA 21. CNN, ссылаясь на аналитика Бретта Кэллоу, поясняет, что похищенный код "теоретически может быть использован другими разработчиками [игр], а еще его можно использовать для взлома игр".

По данным телекомпании, утечки данных игроков в результате взлома не произошло.