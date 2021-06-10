Банк заблокировал платежи Венесуэлы механизму COVAX за вакцины от коронавируса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /ТАСС/. Платежи правительства Венесуэлы на сумму свыше $4,6 млн, предназначавшиеся для оплаты поставок вакцин от коронавируса в рамках международного механизма COVAX, были заблокированы UBS банком. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Венесуэла выполнила все свои обязательства перед механизмом COVAX по приобретению вакцин. Однако банк самовольно "заблокировал" последние платежи и проводит по ним "проверку", - написал дипломат в Twitter, назвав действия кредитно-финансового учреждения преступлением.

В подтверждение своих слов он сопроводил публикацию копией письма от COVAX, в котором говорится о блокировке четырех платежей, датированных апрелем и маем текущего года.

С начала пандемии в Венесуэле зарегистрировано 246 774 случаев заражения коронавирусом. 2 764 человека умерли от последствий инфицирования. Ранее сообщалось о том, что более 11% населения страны уже получили прививки от COVID-19.

UBS Group AG - крупнейший швейцарский финансовый холдинг, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру.