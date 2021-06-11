В спортивную программу Восточного экономического форума войдут дзюдо и игра го

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Спортивная программа Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке в сентябре, включает в себя традиционные соревнования по дзюдо и игру го. Кроме того, в рамках культурной программы на набережной Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будет работать выставка "Улица Дальнего Востока", сообщил журналистам губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Улица Дальнего Востока" будет работать в таком же режиме <…>. Такая же будет спортивная программа по дзюдо, будут спортивные программы, связанные с игрой го, <…>, большая культурная программа. Мало чем будет отличаться. Будет немного в усеченном формате, не с таким размахом, но тем не менее будет выдержано в традиционном стиле, в том же самом духе", - сказал Кожемяко в пятницу.

Он добавил, что регион уже направил около 700 млн рублей на реконструкцию и ремонт дорог, фасадов домов и ливневой канализации во Владивостоке. "Направили, нам поможет Минвостокразвития <…>, на 300 млн рублей запрос туда, опять же это на дороги, обустройство, в том числе набережной",- сказал Кожемяко.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.