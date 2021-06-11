Два погранперехода построят в Приморье к 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня. /ТАСС/. Два пограничных перехода построят в Приморском крае до конца 2023 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам во время пресс-завтрака губернатор региона Олег Кожемяко.

"Переходы будет Росгранстрой выполнять. У них были проблемы с корректировкой проектной документации, <...> документация скорректирована, приступают к строительству. В 2023 должны два перехода сдать стандартно по нормам", - ответил глава региона на вопрос журналистам о том, какие у властей есть идеи по обустройству погранпереходов в крае.

По словам Кожемяко, государственно-частное партнерство зарекомендовало себя в этом вопросе с не очень положительной стороны. Губернатор считает, что представители бизнеса должны заниматься только прилегающей к переходам территорией, но не самими пограничными объектами.

"Есть прилегающая к погранпереходам территория, на которых может работать частный бизнес - гостиницы, кафе, магазины, сфера услуг. Практика показала, что, к сожалению, сами переходы, находясь в руках частного бизнеса, не отвечали своей сути. Например, по эпидемиологическим требованиям должны быть специальные заезды для автомашин для ветеринарной обработки, должны быть пункты отстоя, этого не было. Был сбор денег за проезд через границы, такой упрощенный вариант, мы же все видели эти переходы. А вот уже инфраструктура прилегающей территории, где люди могут отдохнуть, поесть и что-то купить, - этим будет заниматься, конечно, бизнес", - рассказал Кожемяко.

В начале июня вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев посетил Приморский край и вместе с Олегом Кожемяко осмотрел имеющийся в регионе пункт пропуска на российско-китайской границе, строительство которого началось несколько лет назад, но в итоге не было завершено даже на 10% из-за необходимости корректировки проектно-сметной документации. Он распорядился ускорить начало строительства погранперехода, сказав позже, что "давно не испытывал таких комплексных отрицательных эмоций, как при посещении данного объекта".

Ситуация на границе

По данным на 28 мая очередь из грузовиков на трех пропускных пунктах Уссурийской таможни "Полтавка", "Пограничный" и "Краскино" на границе между Приморским краем и Китаем со стороны России выросла до 500 машин. Ситуация с очередями сохраняется с осени 2020 года. За это время количество ежедневно стоящих на границе водителей менялось, но начиная с февраля оно постепенно растет. Основные поставки китайских овощей в Приморье также идут через пункты пропуска "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка".