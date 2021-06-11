Средний чек покупки набора продуктов для окрошки за год вырос на 10%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Продуктовый набор для приготовления окрошки обойдется россиянам в июне на 10% дороже, чем в 2020 году. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" (проект IT-компании "Платформы ОФД", обрабатывающей данные более 1 млн онлайн-касс в стране, свыше 44 млн чеков ежедневно). Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Эксперты сравнивали продажи за первые 7 дней июня 2021 года и аналогичный период прошлого года. Если рассчитывать расходы на набор продуктов для квасной окрошки, исходя из традиционного рецепта приготовления окрошки (четыре порции холодного супа), то средний размер трат на набор для окрошки из кваса составит 524 рубля, на 10% выше, чем в прошлом году. Если же готовить по аналогичному рецепту, используя кефир вместо кваса, средний размер расходов составит 515 рублей - на 8% выше, чем в прошлом году", - отметили эксперты.

В заведениях общественного питания в среднем по всей России на порцию окрошки в начале июня 2021 года тратили 103 рубля, что на 5% выше, чем в прошлом году в то же время. При этом объем продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год вырос на 508%.

Эксперты "Чек индекса" отмечают, что в мае - июне наблюдаются традиционно более высокие затраты на приготовление окрошки, поскольку на продуктовый набор влияет ситуация с импортом плодоовощной продукцией в магазинах. "В течение летних месяцев, с повышением доли овощей отечественного производства на прилавках, размер трат на окрошку снижается, по сравнению с июньскими показателями на 6-8% в сентябре", - отметили эксперты.

Средний чек в РФ покупки ряда товаров в продуктовых магазинах, которые можно условно считать набором для приготовления окрошки: картофель 1 кг - 63 рубля (рост стоимости в годовом сопоставлении на 21%); квас 1 л - 53 рубля (рост стоимости в годовом сопоставлении на 23%); вареная колбаса 300 г - 213 рублей (рост стоимости в годовом сопоставлении на 3%); лук зеленый (пучок) - 55 рублей (рост стоимости в годовом сопоставлении на 28%); огурцы 1 кг - 103 рубля (на 10% дороже, чем в прошлом году); редис 1 кг - 96 рублей (на 1% дороже, чем в 2020 году); сметана 250 г - 54 рубля (стоимость снизилась на 8% в годовом сопоставлении); укроп (пучок) - 33,5 рублей (на 34% дороже, чем в 2020 году); яйца (десяток) - 75,5 рублей, что на 35% выше, чем в 2020 году.

Для расчета стоимости окрошки использовался рецепт приготовления четырех порций холодного супа: редис (230 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку каждого).