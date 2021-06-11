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Кабмин одобрил законопроект о расширении льгот для резидентов ОЭЗ Калининградской области

В частности, предлагается продлить применение пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с 7 до 10 лет и исключение предельного срока применения льготы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило изменения в Налоговый кодекс РФ, расширяющие льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

"Изменения касаются резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. В частности, для них предлагается продлить применение пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с 7 до 10 лет и исключение предельного срока применения льготы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время резиденты ОЭЗ могут применять льготный тариф только до конца 2025 года. Кроме того, сегодня льготу могут получить только те компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год. Законопроектом предлагается распространить льготы на всех резидентов, включенных в реестр после 2018 года.

В кабмине добавили, что эти меры позволят бизнесу направить средства на реализацию перспективных проектов и создать новые рабочие места. Кроме того, изменения повысят привлекательность режима ОЭЗ в Калининградской области для будущих резидентов.

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