"Ъ": "Россети" планируют увеличить чистую прибыль к 2030 году до 224 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Компания "Россети", согласно базовому сценарию развития компании, ожидает роста выручки к 2030 году до 1,69 трлн рублей, а чистой прибыли - до 224 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию долгосрочной программы развития "Россетей", которая накануне была одобрена в ходе заседания правкомиссии по энергетике.

Базовый сценарий также предполагает увеличение тарифов из расчета "инфляция минус 1%", а после 2024 года - "инфляция минус 0,1%". Более того, в компании ожидают введения платы за резерв мощности и технологическое присоединение.

По данным издания, в пессимистичном варианте чистая прибыль "Россетей" снизится к 2030 году до 7 млрд рублей, а выручка возрастет до 1,43 трлн рублей. При этом объем инвестпрограммы увеличится с 271 млрд рублей до 386 млрд рублей в 2023 году и останется на высоком уровне даже после реализации проекта электрификации Восточного полигона РЖД. Аналогичные показатели содержатся и в базовом сценарии.

Отмечается, что программа развития "Россетей" также включает в себя планы по сохранению доли компании в дочерних компаниях на уровне января 2020 года, что означает отказ от приватизации МРСК. Более того, в группе ожидают существенного роста нетарифной выручки за счет развития электрозарядной инфраструктуры, услуг микросетей и управления спросом. В "Россетях" также не исключают принятие новой дивидендной политики.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Она управляет 2,37 млн км линий электропередачи, 517 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 802 ГВА. По итогам 2020 года чистая прибыль "Россетей" по МСФО составила 61,18 млрд рублей, выручка - 1,002 трлн рублей.

Имущественный комплекс группы "Россети" включает в себя 34 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 88,04% долей в уставном капитале.