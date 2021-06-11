Британский ВВП увеличился на 2,3% в апреле в связи с отменой коронавирусных ограничений

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Экономика Великобритании выросла в апреле на 2,3% на фоне снятия ряда ограничений, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила Национальная статистическая служба (ONS).

Темп роста британского ВВП в апреле оказался самым высоким с июля прошлого года благодаря увеличению оборота розничной торговли и возобновлению работы гостиничного сектора. Однако разногласия Лондона и Брюсселя после окончания переходного периода Brexit продолжили негативным образом сказываться на экономике. "Экспорт товаров в настоящее время в целом восстановился после сбоев, наблюдавшихся в начале года. Однако импорт из Евросоюза по-прежнему значительно ниже уровня 2020 года", - информировали в ONS.

ВВП Соединенного Королевства Великобритании в результате пандемии с апреля по июнь прошлого года сократился на 20,4% по сравнению с первым кварталом. По данным экспертов, это стало самым крупным снижением ВВП за более чем 40 лет - с третьего квартала 1979 года. Техническая рецессия - два поквартальных снижения ВВП - последний раз была отмечена в Соединенном Королевстве в 2009 году.

Великобритания - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В общей сложности в результате заражения инфекцией в стране умерли 128 тыс. человек. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,5 млн.