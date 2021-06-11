Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,29%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,29% и составил 3838,98 пункта, индекс РТС поднимался на 0,52% - до 1686,05 пункта.

К 10:31 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3841,65 пункта (+0,36%), а индекс РТС - на уровне 1 687,57 пункта (+0,61%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,18% - до $72,65 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,14% и торгуется на уровне $70,39 за баррель.