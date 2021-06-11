ЕЭК предлагает ввести квоты на экспорт гречихи в рамках ЕАЭС на 3 месяца

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вынесла на общественное осуждение проект решения комиссии, вводящий квоты на экспорт гречихи, а также лома черных металлов из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Проект решения опубликован на портале ЕАЭС.

Согласно проекту документа, предлагается ввести экспортную квоту на экспорт гречихи в размере 3,5 тыс. тонн для Казахстана, для всех остальных стран ЕАЭС она будет установлена на нулевом уровне. Срок действия этой меры составит 3 месяца. Квоту на экспорт лома черных металлов предлагается установить для РФ в размере 2 млн тонн, для Белоруссии - 3,3 тыс. тонн. Для других стран ЕЭК предлагает установить ее на нулевом уровне. Срок действия ограничения на экспорт лома планируется установить на 6 месяцев.

"Указанные товары включены в перечень товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка Евразийского экономического союза и в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные запреты или количественные ограничения экспорта", - отмечается в аннотации к проекту.

Общественное обсуждение продлится до 30 июня 2021 года.