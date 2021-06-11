Россия возобновила поставки меда в Сингапур

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские производители после трехлетнего перерыва возобновили поставки меда в Сингапур. Об этом говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"Новгородская компания "Медовый дом" осуществила поставку в Сингапур более 1 тонны своей продукции - меда, чая, конфет, джемов, повидла, суфле и т. д. Всего в партию вошло 65 наименований, однако основным продуктом являлся мед - более 230 кг. Таким образом, за последние три года "Медовый дом" стал первой российской компанией, экспортировавшей мед в Сингапур", - отмечается в сообщении.

Сингапур ежегодно импортирует меда на сумму более $21 млн, что делает страну двадцатым крупнейшим в мире импортером этого продукта, рассказал "Агроэкспорту" торговый представитель РФ в Республике Сингапур Александр Свинин. Основными поставщиками меда на рынок Сингапура выступают компании из Новой Зеландии, Китая, Австралии и Индонезии. "Торговое представительство России в Сингапуре видит эту нишу перспективной и сейчас работает более чем с 20 производителями продуктов здорового питания и натуральной косметики из России над открытием рынка Сингапура и Юго-Восточной Азии", - отметил Свинин.

Компания "Медовый дом" основана в Санкт-Петербурге в 1998 году и является одним из ведущих переработчиков меда. Производственный комплекс компании расположен в Новгородской области, сырье закупается у пасечников Дальнего Востока, Башкирии, Алтайского края, Тульской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской областей, Крыма, Абхазии и др. "Медовый дом" производит фасованный мед, различные десерты с добавлением меда, чай, а также мясную и рыбную консервацию, соусы. В 2019 году запущено производство продуктов для здорового питания - сухие гранолы, гранолы с медом, линейки моночаев. Продукция компании поставляется по всей территории России, а также в Китай, Казахстан, Израиль, Иорданию, Вьетнам, Армению, США, Белоруссию, страны Евросоюза.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году Россия экспортировала 2,3 тыс. тонн натурального меда (на 18% больше объема 2019 года), стоимостной объем экспорта составил 5,2 млн долларов. В январе - мае 2001 года (данные по ЕАЭС за январь - апрель) отгрузки выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в два раза, до 1,4 тыс. тонн на сумму 2 млн долларов (+67%). Крупнейшими покупателями российского меда в текущем году являются Белоруссия (389 тыс. долларов), Польша (279 тыс. долларов), Китай (260 тыс. долларов).