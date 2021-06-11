В Северной Осетии некоторые продукты питания будут продавать без наценки

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии введут цены с нулевой наценкой на некоторые продукты питания в торговых сетях. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"Шесть торговых сетей республики подписали соглашение с министерством экономического развития республики, согласно которому ряд основных продуктов питания будет продаваться в их магазинах с нулевой наценкой (без прибыли для реализаторов)", - говорится в сообщении.

Соглашение о принятии мер по снижению и поддержанию стабильных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подписали директора магазинов "Забава", "Стэйтон", "Чиба", "Деликат", "Наш", "Гурман".

Стоимость снизят на 12 продуктов питания, среди которых говядина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), масло сливочное 82,5% жирности и подсолнечное, молоко питьевое 2,5% жирности, яйца куриные (сорт 1), сахар-песок, хлеб из пшеничной муки, рис шлифованный, крупа гречневая, картофель, капуста белокочанная свежая.

Изменение цены будет касаться не всего ассортимента, а конкретных позиций. В ближайшее время во всех перечисленных сетях на специальных стендах появится информация о товарах с нулевой наценкой. После этого потребители смогут приобретать их по сниженным ценам.