На конкурс цифровых решений АСИ поступило более 200 социальных задач

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Свыше 200 социально значимых задач поступило на первый этап международного конкурса цифровых решений World AI&Data Challenge, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"На первый этап поступило 210 социально значимых задач от 66 регионов и шести стран: Белоруссии, Сингапура, Молдавии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Лучшие задачи представят для решения разработчикам на втором этапе конкурса по итогам голосования экспертов", - сказали в пресс-службе.

Больше всего задач поступило от Приморского края - 13, также активность проявили Сахалинская область (10), Псковская область (8), Челябинская область и Татарстан (по 7), Москва, Оренбургская и Саратовская области (по 6). Регионы ставили задачи по развитию туристско-рекреационных комплексов, подбору вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, прогнозированию цветения водорослей, экомониторингу, выявлению энергоэффективности сетей теплоснабжения, прогнозированию безопасной навигации судоходных рек, усовершенствованию программного обеспечения школьных метеостанций.

"В этом году вместе с количеством поставленных задач выросло и их качество, увеличился охват участников. Вместе с регионами мы стараемся дорабатывать задачи прошлых лет, которые не нашли своих решений, но все еще остаются актуальными для властей и людей. Для таких задач у нас есть отдельная опция по присоединению, где постановщики могут предложить свою версию гипотез их решения и обогатить данными", - сказала директор центра цифрового развития АСИ Вера Адаева, слова которой приводит пресс-служба.

Большинство поставленных задач касаются прогнозирования баланса трудовых ресурсов. Например, Ярославская область планирует проанализировать спрос работодателей и предложений вузов, выпускающих специалистов по кадрам цифровой экономики. Региональные вузы также активно ставят задачи на конкурсе. Например, физико-технический факультет Северо-Осетинского государственного университета хочет провести исследование по разработке математической модели роста ледника Колка, позволяющей прогнозировать и предупреждать его сход. Разработчикам предлагается решить задачу по сбору аэро- и наземных снимков, солнечной активности, конфигурации озонового слоя, космических, сейсмических и метеоданных, которые станут основой исследования.

Третий международный конкурс цифровых решений World AI & Data Challenge стартовал 1 апреля. Он направлен на решение социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных. Проводится в несколько этапов. На первом - выбираются задачи, на втором - IT и дата-специалисты предлагают свои решения, которые затем внедряются заказчиками на третьем этапе. Первые два этапа пройдут в апреле - июне и июне - октябре соответственно. Третий начнется в октябре и завершится в марте 2022 года.