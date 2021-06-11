Алиханов: продление срока льгот ОЭЗ для Калининграда повысит интерес инвесторов к региону

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Продление льготы по применению пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области повысит привлекательность региона как для действующих, так и для будущих инвесторов. Такое мнение высказал в пятницу губернатор региона Антон Алиханов.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина, правительство одобрило изменения в Налоговый кодекс РФ, расширяющие льготы для резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. В частности, для них предлагается продлить применение пониженного тарифа страховых взносов (7,6%) с 7 до 10 лет и исключить предельный срок применения льготы. Законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

"За прошедшие три года этой льготой [пониженный тариф страховых взносов] воспользовались почти 170 инвестпроектов - почти столько же, сколько за предыдущие 12 лет. Очевидно, что продление срока преференции усилит привлекательность режима ОЭЗ в нашем регионе как для действующих, так и для будущих ее резидентов", - цитирует Алиханова пресс-служба областного правительства.

Сейчас резиденты могут применять льготный тариф только до конца 2025 года. Кроме того, льготу могут получить только те компании, которые включены в реестр резидентов ОЭЗ в период с 2018 по 2022 год. Законопроектом предложено распространить льготы на всех резидентов, включенных после 2018 года, уточняется в сообщении пресс-службы. Законопроектом также предлагается внедрение защитного механизма для того, чтобы не допустить необоснованного использования льгот. В случае, если резидент исключен из ОЭЗ до момента выполнения инвестиционного контракта, он будет обязан заплатить земельный налог и неуплаченные страховые взносы, пояснили в пресс-службе.

По данным областного правительства, в едином реестре резидентов особой экономической зоны в Калининградской области сейчас зарегистрированы 270 действующих инвестиционных проектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации 146,4 млрд рублей и штатной численностью работников при выходе на проектные мощности более 44,9 тыс. человек. В соответствии с планом инвестиционного развития на период 2021-2024 годов запланированы к реализации около 360 проектов в сфере туризма, обработки, АПК на сумму 400 млрд рублей, по итогам которых в области должны быть созданы порядка 20 тыс. новых рабочих мест.