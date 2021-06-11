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Годовая инфляция в России выросла до 6,15%

Как заявил Банк России, инфляция складывается выше прогноза
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в России по состоянию на 7 июня увеличилась до 6,15%, что выше прогнозных показателей, сообщает Банк России.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В мае месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен существенно ускорились, а годовая инфляция увеличилась до 6,0% (после 5,5% в апреле). По оценкам на 7 июня, годовая инфляция выросла до 6,15%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, в мае также повысились и находятся значимо выше 4% в годовом выражении", - указывает ЦБ.

Инфляционное давление

Повышенное инфляционное давление может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, передает Банк России.

"Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает Центробанк.

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