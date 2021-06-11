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ЦБ прогнозирует возвращение экономики к докризисному уровню во II квартале 2021 года

Экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии, отмечает регулятор
Здание ЦБ РФ REUTERS/Maxim Zmeyev
Описание
Здание ЦБ РФ
© REUTERS/Maxim Zmeyev

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российская экономика, по оценкам Банка России, вернется к докризисному уровню уже во втором квартале текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ.

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"По оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже в II квартале 2021 года. На среднесрочную траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать факторы со стороны как внутренних, так и внешних условий", - указано в сообщении.

Также регулятор отмечает, что экономическая активность в России восстанавливается быстрее ожиданий. "Оперативные индикаторы свидетельствуют об устойчивом росте потребительского и инвестиционного спроса. По оценкам Банка России, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии", - отмечает ЦБ.

Помимо этого, по данным ЦБ, в большинстве отраслей уровень производства превысил докризисные значения, что сопровождается повышением спроса на рабочую силу по широкому кругу отраслей. При этом в некоторых секторах наблюдается ее дефицит.

Регулятор также считает, что поддержку российской экономике оказывает восстановление внешнего спроса на фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире.

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