"Автоваз" не ожидает приостановок производства в июне, но не исключает их в дальнейшем

СЕЛО НИКУЛИНСКОЕ /Тверская область/, 11 июня. /ТАСС/. "Автоваз" не намерен приостанавливать производство в июне, но не исключает приостановок в дальнейшем, сообщил журналистам президент "Автоваза" Николя Мор.

"Точно в июне не будем останавливаться, пока рано говорить про июль <…> Не могу гарантировать, что мы не будем останавливаться в будущем. Но мы делаем все возможное, чтобы этого избежать", - сказал он.

Как подчеркнул президент компании, на сегодня все производственные линии в Тольятти, приостановленные раннее, запущены. Производство в Ижевске, где выпускается Lada Vesta, перебои не затронули.

"На сегодня видим, что остановок в ближайшие недели не произойдет. У нас очень специальная система реагирования на кризис, которую мы используем в этой ситуации в сотрудничестве с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi", - добавил он.

За последний месяц "Автоваз" уже три раза останавливал производство некоторых моделей из-за дефицита электронных компонентов. 10 июня представитель компании сообщил ТАСС о запуске приостановленного ранее производства на линии B0, где выпускаются модели Lada X-Ray и Lada Largus. Производство на линиях Lada Granta и Niva Legent, приостановленное с 7 по 11 июня, было возобновлено 11 июня. На данный момент все линии выпуска работают в штатном режиме.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинством автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.