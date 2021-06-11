Хайнань вложит в развитие транспортной инфраструктуры $35 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Власти Хайнаня к концу 14-й пятилетки (2021-2025) вложат в строительство автомобильных и железных дорог более 220 млрд юаней (около $35 млрд). Об этом сообщила администрация провинции.

Как уточняется в генеральном плане развития транспортных коммуникаций, распространенном канцелярией правительства региона, в результате таких инвестиций в ближайшие пять лет на острове будет сформирована многоуровневая система транспортных коммуникаций, благодаря которой в любую самую отдаленную точку острова можно будет попасть всего за три часа.

Программа сокращенно называется "проект перемещений 1431". Это число расшифровывается следующем образом: человеку, находящемуся на Хайнане, потребуются всего одни сутки, чтобы добраться до любой точки на планете; четыре часа, чтобы попасть в любой из крупнейших городов Китая и максимум три часа, чтобы переместиться в любую точку острова. Чтобы пересечь одну из двух ключевых экономических и туристических зон провинции - северную (включает города Хайкоу и Вэньчан, а также уезды Чэнмай и Динъань) и южную (город Санья, Линшуй-Лиский, Лэдун-Лиский и Баотин-Ли-Мяоский автономные уезды) - понадобится всего один час.

Согласно правительственному плану, к 2025 году протяженность автомагистралей Хайнаня составит 42 тыс. км, в том числе 1,5 тыс. км скоростных дорог. Что касается сферы гражданских авиаперевозок, из провинции к этому времени можно будет легко попасть в 130 крупных населенных пунктов КНР и в порядка 80 иностранных городов. В связи с этим планируется ускоренными темпами реализовать третью стадию строительства международного аэропорта Мэйлань (город Хайкоу).

"В течение 14-й пятилетки Хайнань ускорит строительство междугородной сети транспортных коммуникаций и сократит время, которое требуется для совершения поездок. Одновременно будут оптимизированы маршруты, соединяющие урбанизированные и сельские районы провинции", - говорится в генеральном плане развития.

Ранее администрация провинции сообщила, что в ближайшие пять лет на Хайнане планируется завершить строительство единой сети скоростных автодорог, благодаря которым можно будет быстро пересечь остров как с севера на юг или с запада на восток, так и с северо-востока на юго-запад, с юго-востока на северо-запад. В частности, появятся прямые трассы из Цюнхая (восточное побережье), где ежегодно проводится Азиатский форум в Боао, до глубоководного порта Янпу (северо-запад), от пользующегося популярностью у туристов Линшуй-Лиского автономного уезда (юго-восток) до засушливого западного побережья, от космодрома в Вэньчане (северо-восток) через главные аграрные районы провинции до уезда Линьгао, который тянется вдоль пролива Цюнчжоу, отделяющего остров от материка.