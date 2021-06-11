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Путин подписал закон о возможности выпуска бессрочных облигаций для "Почты России"

Согласно действующему законодательству, акционерное общество может выпускать бессрочные облигации только в случае, если оно работает на российском рынке не менее пяти лет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий АО "Почта России" выпускать облигации без определения срока их погашения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, акционерное общество может выпускать бессрочные облигации только в случае, если оно работает на российском рынке не менее пяти лет. Принятый закон снимает это ограничение для "Почты России": АО становится полным правопреемником ФГУП, и таким образом срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.

Ранее президент РФ поручил правительству вместе с "Почтой России" проработать вопросы, связанные с осуществлением АО функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, которые можно получить, выпустив, в частности, бессрочные облигации.

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