Чувашия на "Иннопроме" подпишет СПИК 2.0 на локализацию производства тракторов

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии в начале июля на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге заключат специнвестконтракт второго поколения на локализацию производства тракторов малой и средней мощности. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики по итогам его встречи с полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

"Минпромторг России поддержал заявку Чувашии и Волжского комбайнового завода (дочернее предприятие концерна "Тракторные заводы") на заключение специального инвестиционного контракта второго поколения (СПИК 2.0), по которому на территории республики будет локализовано производство сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. Данный контракт мы планируем подписать в начале июля нынешнего года на международной промышленной выставке "Иннопром" в городе Екатеринбурге", - привели в пресс-службе слова главы республики Олега Николаева.

По словам главы Чувашии, проект рассчитан до 2031 года. Его стоимость оценивается более чем в 2 млрд рублей. Мощность производства составит около 8 тыс. тракторов в год. На предприятии будет создано от 500 до 700 высокопроизводительных рабочих мест.

"Реализация СПИК 2.0 позволит нам наращивать инвестиционные процессы в республике и развивать сопутствующие производства", - процитировали Николаева в пресс-службе.

В ходе рабочей встречи Николаев с Комаровым также обсудили социально-экономическое развитие республики. Глава региона доложил полпреду о предварительных итогах за пять месяцев этого года.