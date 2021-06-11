В Москве в рамках масштабного инвестпроекта появится новый корпус завода приборостроения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Московское научно-техническое предприятие по изготовлению измерительных приборов "Союзцветметавтоматика" увеличит мощности благодаря переносу производства на новую площадку. Для строительства нового корпуса компании будет предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок на северо-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"Город предоставил компании по производству измерительных приборов и оборудования для автоматизации металлургической промышленности участок земли площадью около 1 га без торгов в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Участок под строительство нового корпуса, площадь которого составит 14,4 тыс. кв. м и куда переедет все действующее производство, находится в Останкинском районе. Инвестиции в проект составят 250 млн рублей, будет создано 110 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, с начала года это уже девятое решение о предоставлении земли в рамках масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов производственной направленности. Общая площадь участков составляет более 10 га. Планируемый объем инвестиций в реализацию данных проектов составит свыше 6 млрд рублей, также появится более 1,2 тыс. рабочих мест.

Предоставление земельных участков в аренду промышленным предприятиям без проведения торгов является действенной мерой по привлечению новых производств и инвестиций в город.

"Лабораторная, инженерно-техническая, производственная и административная деятельность "Союзцветметавтоматики" ведется на двух отдельных площадках в районе Западное Дегунино на севере Москвы. Новый производственный корпус позволит объединить все направления работы предприятия в одной точке, а также увеличить его производственные мощности", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Всего на территории Москвы контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты выпускают более 90 предприятий. На них работают свыше 14 тыс. человек. По итогам прошлого года объем производства в этой отрасли увеличился на 2,4%.