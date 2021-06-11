"Россети" впервые внедрили литий-ионные накопители в магистральных сетях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Россети" впервые внедрили литий-ионные аккумуляторы на магистральной сети для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Как отмечается в сообщении "Россетей", пилотный проект реализован на подстанции "Сварочная" в Свердловской области, питающей завод "Уральские локомотивы" (производитель поездов "Ласточка").

"Аккумуляторные батареи и выпрямительно-зарядные устройства используются для обеспечения работы релейной защиты и автоматики, телемеханики и сигнализации, в том числе при полном отключении подстанции. С помощью системы оперативного постоянного тока, питающей устройства РЗА, производится локализация поврежденных элементов сети, что позволяет обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей", - уточнили в компании.

Помимо сокращения времени заряда литий-ионных батарей в два раза по сравнению со свинцово-кислотными и повышения экологической безопасности, новое оборудование более компактно и не требует специальной инженерной инфраструктуры. Более того, современные средства автоматизации позволяют контролировать работу в дистанционном формате.

Работы по внедрению нового типа батарей проводятся в рамках отраслевого нацпроекта "Энергоэффективная подстанция". "После комплексных испытаний, которые продлятся до конца 2021 года, будет принято решение о тиражировании этого опыта", - добавили в "Россетях".

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.