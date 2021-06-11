Эксперты: ликвидность "Роснефти" с "запасом" обеспечена проектом "Восток ойл"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Реализация проекта "Восток ойл" существенно поменяет структуру добычи "Роснефти" в пользу высокомаржинальных объемов нефти и обеспечит компании ликвидность с "запасом", покрывающую расходы на погашение и обслуживание долга, капитальные затраты и дивиденды, говорится в отчете "Эксперт РА". Эксперты рейтингового агентства подтвердили кредитный рейтинг "Роснефти" на высшем уровне - ruAAA, сохранив стабильный прогноз.

Как отметили в "Эксперт РА", в 2020 году "Роснефть" начала реализацию масштабного проекта "Восток ойл" с подтвержденной ресурсной базой в 6 млрд тонн жидких углеводородов с низким углеродным следом, который в четыре раза ниже показателей других крупных нефтяных проектов. Как говорил на прошлой неделе на ПМЭФ глава "Роснефти" Игорь Сечин, "есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта "зеленых баррелей" нефти". Кроме того, нефть проекта легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы менее 0,05%) и значительно превосходит по качеству сорт Brent, что позволяет ожидать премию к цене. Направления экспорта - европейские, а главное - через Северный морской путь - азиатские рынки, которым нужна диверсификация энергетических потребностей.

"Успешная реализация проекта "Восток ойл" и завершение оптимизации портфеля добычных активов позволят "Роснефти" существенно улучшить структуру разрабатываемых месторождений в пользу более маржинальных баррелей", - отметили в агентстве. Кроме того, для реализации проекта "Роснефть" аккумулировала денежные средства, в том числе за счет продажи ряда низкомаржинальных активов на юге России. Также в конце 2020 года 10% в проекте "Восток ойл" приобрел крупный международный трейдер Trafigura. А 10 июня 2021 года стало известно о продаже 5% "Восток ойл" консорциуму компаний в составе трейдеров Vitol и Mercantile & Maritime. Вхождение в проект ведущих трейдеров сырья подтверждает их заинтересованность в будущем в поставках "зеленой" нефти.

При этом позиции "Роснефти" на рынке уже сильные, в том числе за счет больших доказанных запасов углеводородов и низких затрат на их добычу, отметили в "Эксперт РА". По итогам 2020 года объем добычи компании составил 204,5 млн тонн жидких углеводородов и 63 млрд куб. м газа, что соответствует практически 40% и 10% российской добычи соответственно. А текущий объем доказанных запасов углеводородов "Роснефти" по классификации SEC обеспечивает ей более 20 лет добычи на достигнутых уровнях. По мнению агентства, прогнозный операционный денежный поток компании с большим запасом покрывает расходы на погашение и обслуживание долга, капитальные затраты и дивиденды.

Позитивными факторами "Эксперт РА" также называет диверсифицированные базы клиентов и активов, независимость от труднозаменяемых поставщиков, высокое качество корпоративного управления компании, высокий уровень информационной прозрачности, наличие долгосрочной стратегии развития.

В настоящее время "Роснефть" напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств так называемой "большой тройки": Fitch (через дочернюю ПАО АНК "Башнефть", ВВВ), Moody’s (Baa3) и S&P (ВВВ-).