Wildberries раскрыл мошенническую схему вывода с площадки 350 млн рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали арестовывавать мошенников, которые посредством фиктивных покупок вывели с крупнейшей российской онлайн-площадки Wildberries 350 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник.

"350 млн", - сказал собеседник ТАСС отвечая на вопрос, какую сумму вывели мошенники с площадки. По словам источника, в настоящее время решается вопрос о возврате части средств площадке, оставшиеся средства активно разыскиваются, устанавливаются причастные к мошенническим действиям. "Правоохранительные органы уже арестовали первых подозреваемых. Идут активные следственные действия, опрашиваются подозреваемые. Часть средств, полученных мошенниками, уже была заблокирована", - сказал собеседник ТАСС.

ТАСС запросил комментарий Wildberries. Представитель компании сообщил, что новая мошенническая схема была впервые применена на площадке в начале апреля - были совершены фиктивные покупки на сумму, не превышающую несколько тысяч рублей. Массовая атака была подготовлена и проведена мошенниками на последней неделе мая - схема была сразу выявлена. Компания сразу же обратилась в правоохранительные органы, а также в профильные надзорные органы с целью проинформировать рынок о существовании новых мошеннических схем и с тем, чтобы от них не пострадали другие участники онлайн-ретейла, сообщили в компании.

"Мы уверены в успешном исходе дела: злоумышленники, оставившие свои "цифровые следы", уже установлены, а правоохранительными органами ведутся активные следственные действия. Особо подчеркнем, что не пострадали покупатели и продавцы товаров - для нас их "цифровая безопасность" на онлайн-площадке является ключевым приоритетом", - заключили в компании.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении интернет-магазина Wildberries. Источник ТАСС отмечал, что ООО "Вайлдберриз" заключило договоры оферты с различными физическими и юридическими лицами, через которых злоумышленники фиктивно приобрели товар в интернет-магазине. Посчитав, что договоры исполнены, представители ООО "Вайлдберриз" оплатили необходимую сумму злоумышленникам. По данным источника, речь шла об ущербе в 1 млн рублей.