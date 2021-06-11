В Москве ожидают увеличения турпотока за счет болельщиков чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают роста туристического потока летом за счет болельщиков чемпионата Европы по футболу, об этом в пятницу сообщила заместитель председателя столичного Комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая на российском туристическом форуме "Путешествуй".

"Надеемся, что Москва обогатится теми туристами, что приедут на Евро, и которые в эти дни смогут в течение 4 часов доехать до Москвы [из Санкт-Петербурга - прим. ТАСС] и посетить различные мероприятия", - сказала Шаршавицкая в ходе пленарного заседания форума.

Такие крупные спортивные события позитивно сказываются на имидже города в глазах туристов, считает Шаршавицкая.

"В преддверии чемпионата Европы мы запустили совместный [с Петербургом - прим. ТАСС] проект "Два города - миллион впечатлений", который направлен на увеличение взаимного турпотока между нашими городами. И мы, безусловно, рассчитываем, что это предложение будет особенно интересным для болельщиков. Мы предлагаем путешественникам развернутый план мероприятий и активностей, которые будут проходить в наших городах на протяжении всего летнего сезона", - рассказала ТАСС Шаршавицкая.

По ее словам, на специальном лендинге на цифровом туристическом сервисе Russpass можно ознакомиться с календарем событий и составить уникальный план своего путешествия по двум столицам, чтобы посетить все самое интересное.

"Безусловно все мероприятия в Москве организованы с учетом всех необходимых мер безопасности", - добавила Шаршавицкая.

О чемпионате

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Ранее сообщалось, что на период проведения матчей в "Лужниках" будет работать фан-зона, где будут транслироваться игры.