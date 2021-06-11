Россельхознадзор разрешил железнодорожные поставки яблок и томатов из Азербайджана

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 июня разрешает поставки железнодорожными вагонами в Россию яблок и томатов с предприятий Азербайджанской Республики. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам состоявшихся 10 и 11 июня переговоров между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и руководителем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли Россельхознадзор считает возможным разрешить с 15 июня поставки в Россию яблок и томатов железнодорожными вагонами предприятиям-производителям, списки которых были предоставлены азербайджанской стороной (31 предприятие по производству томатов и 24 компании-производителя яблок)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании предоставленных азербайджанскими коллегами материалов и под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Транспортировка грузов будет осуществляться с обеспечением полной прослеживаемости в сопровождении фитосанитарных сертификатов. В каждом вагоне допускается перевозка только одного вида продукции от одного производителя. В Россельхознадзоре также сообщили о том, что с 1 октября 2021 года предусмотрен переход на контейнерные перевозки яблок и томатов из Азербайджана в Россию.