Буровая платформа "Шэньхай-1" в акватории Хайнаня заработает в конце июня

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Буровая платформа "Шэньхай-1" Китайской национальной нефтегазовой морской корпорации (CNOOC) в акватории провинции Хайнань заработает в конце июня и будет ежегодно обеспечивать поставки 3 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

По его данным, добытый на шельфе энергоноситель будет реализован в самой провинции, а также пойдет на продажу в Гонконг и Макао. Ожидается, что запасов шельфового газа на месторождении "Линшуй 17-2", где ведется бурение, хватит на многие годы: имеющиеся там залежи, по разным оценкам, составляют от 100 до 176 млрд. куб. м.

Платформа расположена в 150 км к югу от Хайнаня, скважины находятся на глубине 1,5 км. Это плавучее нефтеналивное хранилище 14 января отправилось на шельф из восточной провинции Шаньдун и прибыло в точку назначения в начале февраля. Все монтажные работы были завершены к началу текущего месяца.

Глубоководная полупогружная плавучая платформа "Шэньхай-1" была сконструирована и построена Китаем самостоятельно, без иностранной поддержки. Срок ее эксплуатации составляет 150 лет. Максимальная емкость хранилища достигает 20 тыс. куб. м.

Согласно официальной статистике, площадь Хайнаня вместе с морскими акваториями составляет порядка 2 млн кв. км, что эквивалентно территории Мексики. На шельфе Южно-Китайского моря имеются огромные запасы углеводородов, активное освоение которых, как ожидается, позволит КНР удовлетворить значительную долю внутреннего спроса на энергоносители.