Торговцев с закрытых рынков под Ростовом ознакомили с проектом новой торговой площадки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Группа строительных компаний "ДОН" представила предпринимателям с закрытых рынков под Ростовом и властям региона проект нового оптового комплекса, работать в нем торговцы с закрытых площадок смогут уже с ноября, с сообщили в пресс-службе компании.

По данным ГСК "ДОН", комплекс займет территорию в 50 га, проект позволит создать около 15 тыс. новых рабочих мест, на первом этапе строительства компания инвестирует в новый торговый комплекс 356 млн рублей собственных средств. До конца 2022 года планируется привлечь 3 млрд. рублей и еще 1,5 млрд. рублей в 2023-2024 годах.

"Оптово-розничный торговый комплекс будет построен в ближайшее время вблизи Батайска. Уже в ноябре этого года предприниматели, оценившие логистические и функциональные преимущества данной площадки, смогут начать здесь работу. К этому времени будет подготовлена территория площадью 50 га", - говорится сообщении.

По информации пресс-службы, к новому комплексу будет организован подъездной путь с трассы М-4 "Дон", также на площадке возведут 3 тыс. кв. м складских помещений и оборудуют парковки с навесом для 300 грузовых машин. "Будущий объект имеет выгодное расположение. Реализация строительства автомобильного обхода г. Аксая и анонсированной губернатором западной хорды позволит доставлять в эту точку грузы не только с севера и юга, но еще и с запада и востока. Наличие на площадке многофункциональной зоны с АЗС, гостиницами, пунктами питания сделает работу на ОРТК "Южный" максимально комфортной", - сообщили в ГСК "ДОН".

ГСК "ДОН" - строительное объединение, входит в десятку крупнейших дорожностроительных компаний страны. Министерством экономического развития Российской Федерации одно из предприятий компании включено в перечень системообразующих предприятий Российской экономики.

О ситуации с закрытыми рынками под Ростовом

Проверка рынков Аксайского района началась 27 апреля. В ней, по информации источника ТАСС в правоохранительных органах, были задействованы около 3,5 тыс. силовиков, проверялась информация о действующих на рынках преступных группах, подозреваемых в контрабанде и нелегальной торговле. После проверок сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ на рынки.

Проверки на рынках, как сообщил ранее ТАСС источник в правоохранительных органах региона, связаны с арестом главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. Чиновник подозревается в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.