Дивиденды "Магнита" за 2020 год составят почти 25 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Акционеры "Магнита" на годовом собрании утвердили дивиденды за 2020 год в размере почти 25 млрд рублей из расчета 245,31 рубля на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" в размере 24,999 млрд рублей, что составляет 245,31 рубля на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установлено 25 июня 2021 года.

Этот транш будет второй выплатой дивидендов за 2020 год. 12 февраля 2021 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере около 25 млрд рублей (245,31 на одну акцию) за девять месяцев 2020 года. В результате общая сумма дивидендов, выплаченных за 2020 год, составит около 50 млрд рублей.

Акционерный капитал "Магнита" разделен на 101 млн 911 тыс. акций. Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. Группа ВТБ приобрела 29,1% акций "Магнита" у Галицкого в 2018 году. В том же году ВТБ продал 11,8% акций "Магнита" Marathon Group, снизив долю до 17,3%. Структуры Винокурова в настоящее время владеют около 16,6%.