Эксперты ждут повышения ключевой ставки ЦБ до 6% в июле

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ РФ на следующем заседании в июле может в третий раз подряд повысить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 6% годовых, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

"Судя по сегодняшней риторике, повышение ключевой ставки как минимум до 6% на заседании в июле является практически предрешенным вопросом", - считает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес капитал" Юрий Кравченко.

Роста ключевой ставки на 0,5 п.п. ожидают также в SberCIB и Совкомбанке. По оценкам последнего, на конец 2021 года ставка достигнет 6-6,5%.

По мнению Кравченко, нельзя исключать дальнейшего усиления инфляционного давления - с учетом предстоящих повышений тарифов монополий и ранее объявленных президентом выплат семьям с детьми. "В этом случае уже на следующем заседании регулятор может перейти к жесткой денежно-кредитной политике, подняв ставку выше 6%, несмотря на то, что инфляционные факторы будут во многом иметь немонетарный характер", - добавляет эксперт.

Тем не менее уже проведенное ужесточение денежно-кредитной политики, а также восстановление мировых цепочек поставок и хороший урожай, который приведет к снижению цен на продовольствие, должны замедлить инфляцию к концу текущего года, считает Кравченко.

Сдерживающее влияние на цены может оказать и текущее укрепление рубля. "Решительные действия ЦБ и его жесткая риторика благоприятны для рубля. Они увеличивают привлекательность российской валюты для операций carry-trade (заработок за счет разницы процентных ставок - прим. ТАСС). Этот эффект можно будет ощутить в ближайшие недели", - ожидает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

В Росбанке пока исходят из аккуратной предпосылки о повышении ставки в июле на 0,25 п.п. "Вопрос о характере инфляционной динамики пока остается открытым, в то время как западные центральные банки довольно решительно придерживаются версии об инфляции "переходного периода", - отмечает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Таким образом, в случае активного повышения ставки актуален риск перехода к сверхжесткой денежно-кредитной политике в условиях проинфляционного действия внешних факторов, а не внутренних, добавляет эксперт.

Совет директоров ЦБ на заседании 11 июня второй раз подряд повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых, указав на ее вероятный последующий рост. Причинами такого решения стали восстановление российской и мировой экономик более быстрыми темпами, чем прогнозировалось, а также проинфляционные риски. По состоянию на 7 июня годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,15%, что значительно выше прогнозируемых ЦБ на 2021 год 4,7-5,2%.