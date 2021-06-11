Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,36%, РТС - на 0,07%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели вышел к новой исторической вершине вблизи 3 850 пунктов по индексу Мосбиржи. По итогам дня рублевый индекс вырос на 0,36%, до 3 841,53 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 1 678,57 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:51 мск увеличился на 0,37%, до 72,14 рубля, евро снизился на 0,02%, до 87,31 рубля.

"Поддержку оказали общерыночный оптимизм, рост нефтяных цен и геополитические ожидания от предстоящего через несколько дней саммита РФ - США. Фактор пятницы перед длинными выходными не сказался на активности покупателей", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Центробанк, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 0,5 б.п., до 5,5% годовых, на фоне инфляции, которая в мае выросла до 6% в годовом выражении. "Фундаментально рост ставок играет на руку национальной валюте, и, напротив, снижает привлекательность акций. Однако пока мы будем наблюдать общерыночный рост и комфортные цены на сырье, этот фактор не будет оказывать заметного эффекта", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста за неделю стали привилегированные бумаги "Транснефти" (+13,9%), а также акции "Алросы" (+12,1%), которые уже сейчас считаются несколько переоцененными, рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Список аутсайдеров открывают акции "Полюс Золота" с провалом на 6%, добавила она.

Сегодня лучше рынка торговались бумаги НЛМК (+3,23%). "Рынок сейчас продолжает постепенно пересматривать справедливую стоимость бумаг российских эмитентов на основе прогнозов их финансовой статистики за 2022 год. В данной связи сегодняшняя информация о том, что акционеры группы НЛМК утвердили выплату дивидендов за I квартал 2021 года из расчета 7,71 рубля на акцию, свидетельствует в пользу переоценки в ближайшие месяцы рынком прогнозной стоимости акций компании с повышением на 3-5%", - рассказал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

В минусе сегодня оказались сырьевые акции - "Роснефти" (-0,63%), "Лукойла" (-0,96%), "Новатэка" (-1,2%). "Это происходит на фоне дорожащей нефти, но, вполне возможно, рынок просто фиксирует прибыль после результативной пятидневки и в преддверии длинных выходных", - пояснила Анна Бодрова.

Прогноз на понедельник

В начале будущей недели возможна консолидация биржевых индексов, инвесторы будут ждать итогов важных событий. "В 15-16 числах пройдут встречи глав РФ и США, а также заседания ФРС. Инфляционную картину в США во вторник, 15 июня, дополнит майский индекс цен производителей (PPI), в этот же день в США выйдут данные по розничным продажам и промпроизводству в мае", - рассказал Александр Бахтин.

По мнению Александра Осина, в понедельник и по итогам следующей недели преобладают шансы повышения рынка. Диапазоны закрытия торгов первого рабочего дня следующей пятидневки "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 820-3 855 пунктов, а также 71,25-72,30 рубля и 86,20-87,80 рубля соответственно. По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3 760-3 860 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71,5-72,5 рубля.