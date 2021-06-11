Более 90 предприятий подали заявки на обучение по программе промышленного туризма АСИ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заявки на участие в обучающей программе по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив (АСИ) подали более 90 промышленных предприятий. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.

"Сейчас будет запущена обучающая программа для регионов и промышленных предприятий. Там 90 предприятий, которые уже подали заявки", - сообщила она на первом российском туристическом форуме "Путешествуй!", отметив, что прием заявок еще продолжается.

Захарова отметила, что программа будет запущена в июле этого года. В рамках обучающей программы на промышленных предприятиях будут создаваться спектакли и аудиоспектакли, которые позволят продвигать промышленный туризм в регионах.

Первый российский туристический форум "Путешествуй!" проводится с целью презентации туристического потенциала страны, национальных брендовых маршрутов и новых форматов отдыха, которые получили развитие за прошедший год. Организаторы - Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и ВДНХ, при поддержке Русского географического общества.