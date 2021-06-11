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Главный индекс Парижской биржи впервые с 2000 года поднялся выше 6 600 пунктов

По словам аналитиков, рынок благоприятно воспринял более оптимистичный прогноз ЕЦБ, опубликованный днем ранее

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Основной индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, вырос до 6 600,66 пункта, что является наивысшим показателем с сентября 2000 года. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует в интернете в пятницу биржевая площадка.

"Финансовые условия остаются благоприятными, нет увеличения ставок, центральным банкам нет никакой необходимости вмешиваться", - приводит Agence France-Presse мнение аналитиков. По их словам, рынок благоприятно воспринял более оптимистичный, "по крайней мере более сбалансированный", прогноз ЕЦБ, опубликованный в четверг.

Как добавляют эксперты, инвесторы также не затронуты ускорением роста потребительских цен в США.

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