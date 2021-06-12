Бывшего премьер-министра Франции Фийона выдвинули в совет директоров "Зарубежнефти"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах, выдвинут в состав совета директоров "Зарубежнефти" в качестве представителя РФ, говорится в распоряжении кабмина.

В настоящее время Фийон является президентом компании Apteras Sarl.

Всего в списке кандидатов числятся восемь человек по числу мест в совете директоров. Новой кандидатурой помимо Фийона также является заместитель главы Росимущества Алексей Павлов. Они могут заменить ныне действующих членов совета директоров Алексея Козлова и Оксану Тарасенко.

Остальные кандидатуры в списке правительства уже входят в совет. Это председатель совета директоров Евгений Муров, замминистра финансов Павел Кадочников, советник предправления Газпромбанка Карен Карапетян, глава компании Сергей Кудряшов, замминистра энергетики Павел Сорокин и директор департамента Минэнерго РФ Владимир Фургальский.

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России "Зарубежнефть" участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции. Кроме того, компания ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП "Вьетсовпетро" - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.