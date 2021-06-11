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Кабмин предложил расширить права прокуроров в борьбе с отмыванием незаконных доходов

Речь также идет о доходах, "полученных преступным путем"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о наделении прокуроров правом подавать иски в арбитражный суд о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением законодательства об отмывании доходов. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, "предлагается расширить полномочия прокурора в арбитражном процессе, наделив его правом на обращение в арбитражный суд с исками о признании недействительными сделок, совершенных в целях уклонения от исполнения обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов".

В пояснительной записке уточняется, что речь также идет о доходах, "полученных преступным путем". Прокуроры смогут обращаться в арбитраж по поводу сделок, совершенных с несоблюдением правил по противодействию финансированию терроризма, законодательства о налогах и сборах, валютного законодательства, права Евразийского экономического союза и законодательства о таможенном регулировании.

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