Times: лидеры ЕС предупредят британского премьера о готовности начать торговую войну

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Европейские лидеры предупредят премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности начать торговую войну с королевством. О том, что эта тема будет поднята на полях саммита G7, открывшегося в пятницу в английском графстве Корнуолл, сообщила в пятницу вечером газета The Times.

По данным издания, в ходе личных встреч с главой британского правительства ее намерены затронуть как глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Причиной очередного обострения отношений Соединенного Королевства с континентом является сложная ситуация, сложившаяся вокруг протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Великобритания заявляет о готовности в одностороннем порядке пересмотреть одно из положений документа, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию. Евросоюз, со своей стороны, готов ответить на такой шаг торговыми санкциями, а попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.

Североирландский вопрос и Brexit

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре прошлого года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Республикой Ирландия, входящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства.

Обеспечить прозрачность границы на острове Ирландия было необходимо, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Северной Ирландии. Сделка с ЕС предполагала, что на первом этапе для доставки в Ольстер каждой из категорий продуктов будет действовать льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов. В марте правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие этого режима в отношении ряда товаров животного происхождения и в этом месяце может сделать это снова.

Британские власти были вынуждены изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждают о возможных перебоях с поставками из-за необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что грозит пустыми прилавками магазинов Ольстера. Еврокомиссия в ответ на этот шаг запустила юридическую процедуру против Великобритании за нарушение соглашения о Brexit.

"Сосисочная война"

Дискуссии между ЕС и Великобританией вокруг протокола с новой силой обострились в конце мая в связи с тем, что 30 июня истечет льготный период, освобождающий от оформления ряда фитосанитарных документов поставщиков охлажденного мяса. Лондон, опасающийся дефицита мясной продукции в североирландских супермаркетах, готов снова пойти на продление льготного режима, в то время как Брюссель призывает соблюдать положения протокола. Споры вокруг поставок мяса между Великобританией и Евросоюзом получили в британской прессе название "сосисочной войны".

В среду представитель Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост провел переговоры с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем по вопросу протокола по Северной Ирландии. По итогам встречи, продлившейся 3,5 часа, он заявил, что стороны пока не пришли к компромиссу.