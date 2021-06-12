СМИ: выпуск облигаций iBonds в Гонконге привлек рекордные $7 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 июня. /ТАСС/. Рекордную сумму в размере $7 млрд привлек выпуск в Гонконге последней партии специальных облигаций iBonds, которые призваны защитить население от инфляции. Об этом сообщила в субботу газета South China Morning Post.

"Размещение iBonds привлекло рекордное количество инвесторов и сумму денег. Мы видели, как многие клиенты открывали новые счета в нашей фирме с целью покупки облигаций. Они стали очень популярным финансовым продуктом", - цитирует издание директора одной из местных брокерский фирм.

По данным Управления денежного обращения Гонконга (выполняет функции Центробанка), выпуск облигаций привлек 717 тыс. частных инвесторов. В итоге сформированная в пятницу книга заявок была переподписана в 3,6 раза.

Изначально планировалось выпустить таких ценных бумаг на сумму 15 млрд гонконгских долларов ($1,93 млрд), но с учетом высокого спроса предложение решено увеличить до 20 млрд гонконгских долларов ($2,6 млрд). Облигации имеют срок погашения три года. Проценты будут выплачиваться держателям каждые шесть месяцев по ставке, которая будет зависеть от курса инфляции и при этом будет гарантированно не ниже 2%.

Эксперты отмечают, что этот финансовый продукт поможет населению справиться с ростом цен и обеспечить безопасные вложения в условиях нестабильности, повышенных рисков и волатильности на рынке. Выпуск облигаций намечен на 23 июня.