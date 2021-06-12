Судебный спор о работе "Яндекс.Такси" в Казахстане рассмотрят в апелляционной инстанции

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Решение экономического суда Алма-Аты о работе "Яндекс.Такси" в Казахстане пока не вступило в силу, судебный спор рассмотрят в апелляционной инстанции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба специализированного межрайонного экономического суда города Алма-Аты.

"Необходимо отметить, что решение [суда] не вступило в законную силу и о принудительном исполнении речь не идет. 19 мая текущего года судом было рассмотрено дело по иску ТОО G. [G-Taxi] к компании "Яндекс.Такси", связанное с правом интеллектуальной собственности на использование полезной модели - автоматизированной службы заказа такси - в связи с выдачей такого патента Министерством юстиции Казахстана", - говорится в сообщении на официальной странице суда в Facebook.

Отмечается, что в рамках рассмотрения дела суд не ограничивал деятельность компании, обеспечительных мер не принималось. "В настоящее время подаются апелляционные жалобы, и спор будет рассмотрен в апелляционной инстанции", - пояснили в суде.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что межрайонный экономический суд Алма-Аты запретил работу "Яндекс.Такси" на территории страны в связи с нарушением патентных прав на использование системы заказов такси.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили ТАСС, что это судебное решение не блокирует работу компании в Казахстане. Сервис продолжит работать. Компания намерена подать апелляцию в связи с патентным спором.