На Украине отключили энергоблок Запорожской АЭС

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме страны отключен от сети и выведен в холодный резерв. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба станции.

"В 06:02 в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме энергоблок номер четыре Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв", - говорится в сообщении. В настоящий момент, уточнили в пресс-службе, в работе остаются три энергоблока станции суммарной мощностью 2 890 МВт. На пятом энергоблоке идут 44-е сутки планового среднего ремонта, на шестом - 57-е сутки планового капитального ремонта.

Как отметили на станции, замечаний к работе основного оборудования и персонала нет, радиационный фон в районе АЭС и в санитарно-защитной зоне составляет 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному фону.

Из 15 энергоблоков четырех украинских АЭС, по данным на 13 июля, работают 10. Кроме трех энергоблоков ЗАЭС остановлены для планового ремонта по одному энергоблоку на Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар. Это самая крупная атомная электростанция в Европе. Ежегодно она генерирует около 40 млрд кВт ч электроэнергии, что составляет пятую часть годового производства электроэнергии в стране и половину ее производства на украинских атомных станциях. С 1996 года Запорожская АЭС является обособленным подразделением компании "Энергоатом". В начале 2021 года на ЗАЭС продлили срок эксплуатации пятого энергоблока на десять лет - до 27 мая 2030 года.