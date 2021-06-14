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Биткойн растет более чем на 10%

По данным на 02:58 мск, курс биткойна находился на уровне $39,106 тыс.
© Momentum Fotograh/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник перешел к росту и торговался на уровне $39,131 тыс. (+10,05%), свидетельствуют данные площадки на 02:55 мск.

По данным на 02:58 мск, курс биткойна находился на уровне $39,106 тыс. (+9,98%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

 

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