Объем концессий в ЖКХ вырос почти на четверть в первом квартале 2021 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объем заключенных концессионных соглашений в сфере ЖКХ вырос почти на 25% за первый квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг более 533 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя РФ во вторник.

"По итогам первого квартала 2021 года фактическое количество заключенных соглашений составляет более 2,5 тыс. Общий объем заключенных концессионных соглашений в сфере ЖКХ достигает 533,27 млрд рублей, что почти на 25% выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - отметили в пресс-службе.

В частности, почти половина этой суммы (47,8% или более 255 млрд рублей) приходится на сферу водоснабжения и водоотведения. Объем заключенных концессий здесь увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщили ТАСС в Минстрое, министерство прорабатывает возможность ввести механизм заключения регионального или межмуниципального концессионного соглашения по объектам коммунальной инфраструктуры. Также планируется уточнить перечень обязательной информации, которую потенциальный концендент должен предоставить при проведении конкурса на заключение концессии, и сократить число оснований для отказа в заключении такого соглашения.

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, разработанные Минстроем. Речь идет об инициативе, предусматривающей возможность трансформации договоров аренды в концессионные соглашения в сфере ЖКХ. А также о законопроекте, по которому возможна отмена обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) тарифа на коммунальный ресурс в отношении концессионеров в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в малых городах (с населением менее 50 тыс. человек).