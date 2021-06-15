Мишустин поручил восстановить в бюджете 2022-2024 годов расходы на строительство больниц

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину восстановить в федеральном бюджете 2022-2024 годов ранее сокращенные расходы на строительство больниц. Как сообщает во вторник пресс-служба кабмина, такое поручение дано по итогам совещания о совершенствовании оказания медицинской помощи детям, состоявшегося 1 июня.

"Минфину России при формировании проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотреть восстановление ранее сокращенных средств для строительства объектов здравоохранения, планируемых к финансированию в 2022-2024 годы, в том числе детских", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения установлен до 1 октября этого года.

В конце мая Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,8 млрд рублей на ускоренное завершение строительства больниц в ряде регионов. В кабмине отмечали, что это позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, возведение которых уже началось, в частности, детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, а также в Коми, Туве и Забайкальском крае. Всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для 46 регионов на такие цели предусмотрено свыше 80 млрд рублей в течение трех лет.